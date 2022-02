Calciomercato Cagliari, Mazzarri pressa Giulini: cambia tutto! Ecco il piano

Walter Mazzarri ha scelto di intraprendere questa nuova avventura. Si è legato al Cagliari fino al 30 giugno 2024 e non ha intenzione di indietreggiare nemmeno di un passo.

Conquistare la salvezza sarà difficile ma non è impossibile. In questo momento è l'unico vero obiettivo del club rossoblù. Il calciomercato, però, è sempre dietro l'angolo e bisogna fare attenzione a non farsi sottrarre i pezzi più pregiati della rosa da sotto il naso. Ed è proprio qui che volevamo arrivare!