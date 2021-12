Calciomercato Cagliari / Ultim’ora: Mourinho lo boccia, Giulini spiazza tutti

Il Cagliari ha bisogno di rinforzi. Giulini e Capozucca lo sanno e non hanno intenzione di rimanere a guardare. Godin andrà via. Caceres, al momento, sembrerebbe che non faccia più parte del progetto rossoblù. Dalbert non convince e Lykogiannis è in scadenza di contratto e le ultime voci rivelano che non abbia cambiato idea sul rinnovo. Insomma, ci sono novità. Andiamo dritti al punto.