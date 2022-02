Cagliari-Napoli, le pagelle: “tanto cuore ma non basta” / News

Il vento non gli rende la vita facile. Al 33esimo risponde al gran tiro di Mario Rui. Spizza il pallone e lo mette fuori. Alza il muro. È reattivo, pronto e risponde “presente” ogni volta che viene chiamato in causa fino all'87esimo minuto. Subisce 1 tiro in porta fatto bene e, purtroppo, non riesce a dire di no a Osimhen.