Calciomercato Cagliari / Non solo Joao Pedro: ennesima cessione pesante

Il Cagliari ha diversi pezzi pregiati in squadra e questa non è una novità. Il presidente Giulini lo sa bene. Sarà una sessione estiva di mercato molto movimentata e il futuro di alcuni calciatori rossoblù potrebbe dipendere proprio dal posizionamento finale in classifica della squadra. Dopo aver giocato in Serie A, nessuno ha voglia di retrocedere nella lega minore. In Sardegna, però, si respira un cauto ottimismo. I tifosi, chi più e chi meno, credono in Walter Mazzarri e anche i più scettici sono chiamati a fidarsi del loro allenatore. Ormai non si torna più indietro, si può soltanto andare avanti e l'obiettivo non è poi così lontano. Ma, a proposito di calciomercato, ci sono grandissime novità...

Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto perché quello che dobbiamo dirvi è molto importante. Il futuro del Cagliari, o meglio, del centrocampo del Cagliari, potrebbe passare proprio da una sua eventuale cessione. Stiamo parlando di Razvan Marin. Il centrocampista romeno è stato acquistato per la bellezza di 10 milioni di euro dall'Ajax. Il suo valore di mercato è aumentato e adesso il costo del suo cartellino si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro. Attenzione alle sirene rossonere, in che senso?

Secondo quanto riportato dalle ultimissime indiscrezioni di mercato, la dirigenza rossonera lo avrebbe messo nel mirino. Kessie diventerà un nuovo giocatore del Barcellona (manca soltanto l'ufficialità). Il club lombardo avrà bisogno di rinforzi a centrocampo e il nome di Marin sarebbe stato accostato a quello della squadra allenata da Pioli. Insomma, non vi stiamo dando una notizia, al momento sono soltanto voci e suggestioni di mercato che, però, potrebbero trovare conferma in futuro. Staremo a vedere... Giulini dovrà darsi da fare. Baselli è stato preso per cercare di dare solidità ad un reparto che era allo sbaraglio. Marin, quando è in forma, ha dimostrato più volte di poter fare la differenza. Come sempre, seguiranno aggiornamenti. Ma non finisce qui. Anzi, questo era soltanto l'antipasto. Rivoluzione in attacco? Ecco che cosa sappiamo! <<<