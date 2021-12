Calciomercato Cagliari / Panchina: cambio in vista! Accordo ad un passo?

La classifica parla chiaro e non lascia spazio a tante interpretazioni. Il Cagliari alloggia, momentaneamente, nell'ultimo vagone del treno. All'inizio della stagione la panchina era stata affidata a Semplici ma non c'è voluto molto prima che Giulini cambiasse idea. E poi?

Semplici è stato esonerato e al suo posto si è seduto Walter Mazzarri. Nonostante il repentino cambio di allenatore, i risultati continuano a tardare. Il Cagliari ha collezionato appena 9 punti dall'inizio della stagione. Morale della favola? Le prossime partite potrebbero davvero essere decisive. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto.

All'interno delle mura sarde le voci corrono e anche molto velocemente. Qualora Mazzarri dovesse continuare a non soddisfare le aspettative della società, le alternative ci sarebbero (e come). Procediamo per gradi. Nomi e cognomi! Ecco che cosa sta succedendo e di chi stiamo parlando <<<