Calciomercato Cagliari, ribaltone in attacco: 3 nuove ali per spiccare il volo!

Il Cagliari segna poco e subisce troppi gol. Il reparto offensivo non riesce più a rendersi pericoloso come una volta. Non si può puntare il dito soltanto su un calciatore o su un reparto. La crisi è del collettivo.

Intervenire sul mercato non è mai stato tanto urgente. Il prossimo colpo potrebbe proprio essere un giocatore offensivo, non per forza una prima punta. Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto.