Cagliari: Rog a rischio forfait contro l’Udinese

Il problema al ginocchio per Marko Rog potrebbe essere tale da costringerlo a saltare la gara contro l’Udinese, in programma domani.

Lo riporta L’Unione Sarda nell’edizione odierna, sottolineando come sarà decisiva la rifinitura di oggi per stabilire le sue condizioni e sperare in un infortunio assorbito nonostante le poche ore di riposo.

In forse anche Christian Oliva che aveva ha rimediato in allenamento un trauma distorsivo di II grado alla caviglia destra.

Assente Pavoletti, che spera di poter giocare almeno un simbolico minuto in questo finale di campionato, Pellegrini e Nainggolan, per questi ultimi due la stagione è finita.