Cagliari Calcio / Rottura ad un passo? Non è incedibile! Gira voce che…

Gira voce che il rapporto tra Joao Pedro e la società non sia più lo stesso ma procediamo per gradi: ecco che cosa sta succedendo!

Redazione

Non possiamo più nasconderci dietro al passato. Adesso il Cagliari deve prendere una decisione. Quello che sta accadendo è sotto gli occhi tutti e, come se non bastasse, in un momento così delicato bisognerà fare i conti anche con l'ennesima situazione scomoda. In che senso? Non perdiamoci in chiacchiere inutili e andiamo dritti al punto.

Walter Mazzarri ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti. Pavoletti non riesce a garantire continuità. Keita, da quando è tornato, è un grandissimo punto interrogativo. Recitando un modo di dire, non si riesce a capire se sia carne o pesce. Per non parlare di Joao Pedro. Ed è proprio qui che volevamo arrivare. Ormai il bomber del Cagliari è a secco da troppe partite. L'ultima volta che ha timbrato il cartellino è stato nel lontanissimo 23 gennaio contro la Viola allenata da Vincenzo Italiano (1-1). Prima la partenza di Keita in Coppa d'Africa, poi l'interesse della Nazionale. Insomma, i tifosi del Cagliari stanno cercando di trovare un alibi per il loro capitano ma questi non possono bastare. La classifica parla chiaro: i rossoblù sono appena a 3 punti di stanza dal Venezia terzultimo in classifica. Ma arriviamo al dunque perché è adesso che la situazione diventa interessante...

Joao Pedro ha un contratto con il Cagliari fino al 30 giugno 2023. Questo vuol dire che una volta finito il campionato dovrà prolungare il contratto oppure dovrà essere ceduto (circa 18 mln). I casi Belotti e Insigne hanno dato un grande insegnamento a tutti i presidenti delle 20 squadre del nostro campionato. Non bisogna permettere che giocatori di questo vadano in scadenza di contratto altrimenti il rischio di perderli a parametro zero è altissimo. Dunque, che ne se sarà di Joao Pedro? Tutto dipenderà in primis da lui ma la sensazione è che il futuro del centravanti possa essere strettamente legato alla permanenza in Serie A del Cagliari. Torino e Napoli sono i club più accostati al calciatore. Staremo a vedere come si evolverà la vicenda e ovviamente, come sempre, vi terremo aggiornati. Ma non finisce qui. Rivoluzione in attacco? Ci sono 4 nomi <<<