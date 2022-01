Calciomercato Cagliari / Sfida Lotito-Giulini: possibile cessione in settimana

Il Cagliari scenderà in campo contro gli emiliani guidati da Sinisa Mihajlovic questa sera alle 20:45. Il Covid-19 non rallenta e mentre continuano a spuntare nuove positività tra le squadre di Serie A, il campionato va avanti. Ormai la decisione è stata presa.

Anche il calciomercato non ha intenzione di fermarsi. Fino al 31 gennaio sarà ancora possibile fare affari. Il Cagliari non vuole tirarsi indietro e dopo il doppio colpo Lovato-Goldaniga, il presidente Giulini si appresta a chiudere le prossime operazioni. Sarà una settimana molto importante per il mercato rossoblù.