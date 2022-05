Calciomercato Cagliari, Simeone: cambia il piano. Cragno e Vicario, c’è l’ok

Il Cagliari sta attraversando un periodo molto complicato della sua storia. Negli ultimi 8 anni targati Giulini , il club rossoblù è retrocesso in Serie B per la seconda volta e adesso dovrà ricominciare tutto da capo.

I tifosi sardi sono arrivati al limite. Non ne possono più e sperano soltanto che le indiscrezioni sull'interesse (confermato) della società americana siano vere e che si trasformino presto in realtà. Ma non perdiamo altro tempo.