UDINE – Oggi l’Udinese andrà a casa del Cagliari per la 13a giornata di campionato. In Sardegna i ragazzi di Gotti hanno vinto le ultime due sfide di Serie A: l’ultima l’anno scorso con i friulani che si imposero per 1 a 0. In 30 sfide totali però i rossoblù sono in vantaggio con 12 vittorie e 9 pareggi. L’Udinese invece si è imposta 9 volte. 72, invece, sono le reti segnate in totale: 39 gol per i sardi, 33 dei friulani.