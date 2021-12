Calciomercato Cagliari | Valanga di conferme: 2 colpi a gennaio e si riparte

Il Cagliari insiste e persiste. La grinta è quella giusta ma manca ancora qualcosa. Mazzarri non ha dubbi. Le dichiarazioni dell'allenatore rossoblù sono state chiare e concise.

Il calciomercato è dietro l'angolo. I tifosi si aspettano una campagna acquisti a dir poco massiccia. Rivoluzionare l'intera squadra è difficile e anche alquanto improbabile. Il grosso si fa in estate ma il mercato di riparazione è un appuntamento al quale il Cagliari è chiamato a non mancare. E, a dire il vero, Capozucca e Giulini hanno prenotato un posto in prima fila...