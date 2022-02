Calciomercato Cagliari / Valanga di nomi! Nuovo tentativo in estate: il piano

Il Cagliari non ha tempo da perdere. Il piano della società rossoblù è chiaro, semplice e trasparente. Il primo obiettivo è la salvezza. Prima arriva e meglio è.

Si respira un cauto ottimismo su questo fronte ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Nonostante il restauro della squadra nell'ultima sessione di mercato, qualcosa continua a non andare. Non c'è limite al miglioramento e questo Capozucca lo sa. Ma andiamo dritti al punto.

Non perdiamo altro tempo. C'è una lista che non può e non deve passare inosservata. Giulini e il suo braccio destro sono già al lavoro. Facciamo chiarezza: ecco che cosa sta succedendo e di chi stiamo parlando <<<