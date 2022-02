Mercato Napoli – Cairo fissa il prezzo / Gli azzurri lo prenotano!

La squadra di Luciano Spalletti è forte dell'1-1 al Camp Nou e vuole dare tutto per far festeggiare assieme ai propri tifosi un passaggio del turno che avrebbe del clamoroso e proietterebbe il team in avanti. Battere la corazzataa di Xavi non sarà facile, ma il team è pronto per dare vita ad una battaglia indimenticabile sia per i tifosi che per i giocatori.