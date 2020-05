Calcio, Nobili Italia Viva: “In preparazione Dpcm per lo stop definitivo della Serie A”

Dopo La Repubblica, che ha lanciato un’indiscrezione secondo la quale mercoledì il premier Conte dichiarerà finito il campionato di Serie A, c’è anche il tweet del deputato di Italia Viva Luciano Nobili. Il deputato dell’opposizione attraverso un post sui social ha spaventato e non poco il mondo del calcio. Infatti secondo Nobili sarebbe imminente lo stop definitivo del campionato italiano. Ecco il contenuto del suo tweet: “Pare sia in preparazione l’ennesimo DPCM per bloccare in maniera definitiva il calcio. Nonostante le regioni abbiano dato ok ad allenamenti e parere unanime di Federcalcio, Lega, AssoCalciatori per ripartenza. Sarebbe l’ennesima violenza al Parlamento e all’autonomia dello sport“.