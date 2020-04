Calcio, ripresa: il 64% degli italiani è contrario

Secondo un sondaggio condotto da Izi in collaborazione con Comin&Partners, il 64% degli italiani sarebbe contrario alla ripresa dei campionati di calcio professionstici. Lo riporta Calcioefinanza.it.

Quasi la metà dei contrari ritiene che giocare non sarebbe sicuro dal punto di vista sanitario, mentre un terzo crede che rappresenti un settore come tutti gli altri e quindi non debba essere privilegiato l’accesso a test e tamponi.

La metà di coloro che si dichiarano favorevoli (36% degli intervistati) ritiene che il calcio professionistico sia un volano di crescita economica troppo importante per il Paese.

Solo al 19% dei favorevoli interessa, invece, che sia assegnato un vincitore.

Secondo il 4% degli italiani, infine, il calcio a porte chiuse non sarebbe vero calcio.

Fra gli appassionati di calcio il 70% ha dichiarato che nei due mesi di quarantena ha sentito molto o abbastanza la mancanza delle partite.

La voglia di calcio tuttavia non è stata colmata in alcun modo dal 44% dei tifosi, mentre il 24% ha visto vecchie partite in televisione, il 17% video in rete e il 15% ne ha parlato con gli amici al telefono o in chat.