Calcio, Spadafora: “Studieremo un programma che consenta di ripartire il 4 maggio con gli allenamenti”

Il ministro dello sport italiano, Vincenzo Spadafora questa mattina ha esposto in Senato il piano per far ripartire lo sport. Sul campionato di Serie A si proverà a ripartire il 4 maggio con gli allenamenti. Queste le parole di Spadafora: “Alle 12 incontrerò i rappresentanti del mondo del calcio e della FIGC. Siamo consapevoli di dover ripartire per quello che è l’enorme valore economico e sociale del mondo dello sport. Da parte nostra c’è volontà di spingere per la ripartenza, ma il primo obiettivo resta quello di garantire la tutela della salute dei nostri cittadini. Calcio? Studieremo un programma che permetta di ripartire con gli allenamenti dal prossimo 4 maggio, per poi ragionare sulla ripresa dei campionati”.