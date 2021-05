Calciomercato Atalanta – Sinergia Atalanta-Genk: obiettivo Lucumì

Calciomercato Atalanta, la sinergia con il Genk è destinata ad andare avanti, per la difesa obiettivo Lucumì

BERGAMO - Atalanta e Genk, che sinergia! Lucumì non è la prima operazione e non sarà l'ultima tra i due club. Un rapporto proficuo che continua da anni e vuole proseguire anche in questa sessione di calciomercato. Domani arriva giugno, un momento topico, l'inizio della sessione estiva di mercato. I rapporti tra le due società sono ottimi: Timothy Castagne, Ruslan Malinovskyi e Joakim Maehle. Rinforzi di lusso nella tratta Bergamo-Genk. Jhon Lucumì può diventare il quarto nome a breve. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla news di mercato in casa Atalanta.

JHON LUCUMI' - Il giovane difensore colombiano in forza al Genk vanta 41 presenze in stagione con la maglia del club belga. Il centrale classe '98 è amico e compagno di nazionale di Luis Muriel e Duvan Zapata e gode dell'apprezzamento degli uomini di Sartori. Personalità rocciosa con un fisico imponente. Il Genk lo ha acquisito nel 2018 dal Deportivo Cali per 2.5 milioni di euro.

TIMOTHY CASTAGNE - L'attuale laterale del Leicester è il primo nome della lista di trasferimenti tra Atalanta e Genk. Arrivato in Italia nel 2017 per 6.5 milioni e ceduto dopo tre stagioni in Italia agli inglesi del Leicester per una cifra di 26 milioni di euro. Un'importante plusvalenza per la dirigenza bergamasca che ha saputo regalare la Premier League al prospetto belga.

RUSLAN MALINOVSKYI -Anche in quest'ultima stagione Ruslan Malinovskyi ha regalato gioie ai tifosi della Dea. Statistiche da capogiro per l'ucraino: 43 presenze, 10 gol e 12 assist tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Un giocatore incredibile con una trattativa vissuta sempre sulla tratta Bergamo-Genk.

JOAKIM MAEHLE - Uno dei colpi di mercato invernali dell'Atalanta. Da riserva a titolare fisso della scacchiera di Gasperini. Il danese completa il terzetto di operazioni compiute con il Genk da Sartori e soci.

GENK - Una città magica che regala sorprese: il Genk macina campioni anno dopo anno. Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois sono solo alcuni dei nomi esplosi nel contesto Genk. Una città che sforna talenti di livello mondiali: i tifosi della squadra fiamminga possono continuare a sognare tranquilli.