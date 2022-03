Calciomercato Cagliari / Cragno sempre più in bilico: notizia da paura!

Per l'ennesima volta i numeri parlano chiaro. La partita l'abbiamo vista tutti. Dalle statistiche non si scappa e quello che è accaduto è innegabile. In che senso?

Il Cagliari ha effettuato 13 tiri di cui soltanto 1 in porta. I rossoneri, invece, hanno tirato ben 21 volte di cui 5 in porta. Eppure, il Cagliari se l'è giocata alla pari. Non sembrava uno scontro tra un club che sta lottando per non retrocedere e un altro che, invece, sta lottando per lo scudetto. In mezzo a tutto ciò bisogna fare i conti anche una grande dose di sfortuna (traversa Pavoletti). Ma arriviamo al dunque.