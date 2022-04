Calciomercato Cagliari / Giulini lo boccia: via a fine stagione? Pare che…

1 di 2

Mercato

Giulini

In casa del Cagliari non si respira ottimismo. Le ultime 4 partite si sono trasformate in 4 sconfitte e non si può fare finta di niente. Allo stesso modo, però, puntare il dito sul singolo non risolverebbe nulla. Mazzarri si è preso le sue responsabilità ma in campo ci scendono i giocatori... ed è proprio qui che volevamo arrivare!

Il presidente Giulini è stanco di veder perdere il suo Cagliari. Anche (e soprattutto) i tifosi rossoblù non riescono a capacitarsi di come sia possibile che il loro Cagliari stia faticando così tanto a trovare la salvezza. I numeri non mentono, anzi, parlano anche fin troppo chiaro. Ma arriviamo al dunque.

Il calciomercato è dietro l'angolo. La sensazione è che ne vedremo delle belle, non solo in entrata, ma in particolar modo in uscita. Andiamo dritti al punto: ecco che cosa sta succedendo e di chi stiamo parlando <<<