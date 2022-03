Calciomercato Napoli, annuncio da urlo! Giuntoli? Ecco chi vuole comprare

Il team azzurro deve mettere un punto e ricominciare da capo . Dopo un inizio di 2022 veramente sorprendente e coinvolgente che ha riportato i ragazzi allenati da Luciano Spalletti in cima alla classifica è arrivata una vera e propria battuta d'arresto che ha fermato gli entusiasmi sia all'interno del team che in città.

La sconfitta contro i rossoneri è stata pesante principalmente per un motivo: la completa assenza di un gioco. Per una squadra come il Napoli questo è un vero e proprio peccato, anche perché molto si fonda sullo stile di gioco della squadra partenopea. Domenica scorsa il giochino sembrava essersi rotto definitivamente.

Intanto la dirigenza ha già iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Si tratta per diversi colpi e per uomini che potrebbero fare la differenza sia dentro che fuori dal campo. Nelle ultime ore è tornato in auge un nome che ha fatto impazzire il direttore sportivo Giuntoli. Andiamo dritti al punto: ecco che cosa sta succedendo <<<