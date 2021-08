Calciomercato Fiorentina – Il capitano ha le idee chiare: “Decide la società”

La stagione della viole è iniziata al meglio ieri sera. Una convincente vittoria per 4-0 contro un sicuramente non irresistibile Cosenza, grande prestazione di gioco da parte di tutta la squadra ed ora il team sembra essere carico e pronto per l'inizio stagionale contro la Roma di Josè Mourinho. Non sono tutte rose quelle che fioriscono a Firenze, perché se è vero che in campo la squadra sembra aver preso la retta via, non possiamo dire lo stesso fuori. Sono ancora molteplici i problemi che stanno caratterizzando la società. Uno su tutti è la questione rinnovi, ieri anche le parole del capitano hanno messo benzina sul fuoco. Scopriamo le dichiarazioni del difensore <<<