Carraro: “La FIGC deve fare l’impossibile per completare la stagione”

L’ex presidente della FIGC, Franco Carraro ha parlato della ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Io dico no allo stop definitivo del campionato. E’ vero che le persone in questo momento pensano a tutto tranne che al calcio, ci sono altri problemi e l’andamento del virus è ancora sconosciuto. Credo che lo scopo della FIGC sia quello di giocare, è dovere fare l’impossibile per completare la stagione. Ad agosto la situazione non sarà diversa, spiace per gli spalti vuoti. Le energie psicologiche che si stanno dedicando alla ripresa immediata potrebbero essere impiegate per la prossima stagione”.