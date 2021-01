C’è Ayroldi per Bologna-Udinese

UDINE – Nelle ultime due giornate di Serie A, l’Udinese di Luca Gotti ha raccolto molto poco: 0 punti contro Benevento e Juventus. I friulani però hanno l’occasione di rifarsi già mercoledì contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, una sfida nuovamente in trasferta per i bianconeri dopo il match di ieri contro i Campioni di Italia. Ad arbitrare il match tra le due formazioni sarà il fischietto pugliese Giovanni Ayroldi. A comunicarlo è l’AIA, Associazione Italiana Arbitri, che ha comunicato anche i nomi degli assistenti del fischietto. Saranno Lo Cicero e Di Gioia a coadiuvare l’arbitro. Il quarto uomo invece sarà Fourneau. Mazzoleni invece sarà alla Var e Bindoni all’Avar. Ecco la squadra completa

BOLOGNA – UDINESE h. 15.00

AYROLDI

LO CICERO – DI GIOIA

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BINDONI

Mercoledì 6 gennaio però non scenderanno in campo solo Bologna e Udinese. La 16a giornata che inizierà mercoledì alle 12.30 c0n Cagliari-Benevento e si concluderà la sera con il big match tra Milan-Juventus, uno dei classici del calcio italiano. Ecco dunque tutte le designazioni arbitrarli per questo turno infrasettimanale:

ATALANTA – PARMA h. 15.00

SACCHI

TOLFO – BERTI

IV: GIACOMELLI

VAR: GUIDA

AVAR: GALETTO

BOLOGNA – UDINESE h. 15.00

AYROLDI

LO CICERO – DI GIOIA

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BINDONI

CAGLIARI – BENEVENTO h. 12.30

ABBATTISTA

RANGHETTI – MIELE

IV: LA PENNA

VAR: CALVARESE

AVAR: DI IORIO

CROTONE – ROMA h. 15.00

PICCININI

PERETTI – VONO

IV: PEZZUTO

VAR: PAIRETTO

AVAR: DE MEO

LAZIO – FIORENTINA h. 15.00

ABISSO

LIBERTI – FIORE

IV: MANGANIELLO

VAR: MARESCA

AVAR: CARBONE

MILAN – JUVENTUS h. 20.45

IRRATI

COSTANZO – LONGO

IV: DOVERI

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN

NAPOLI – SPEZIA h. 18.00

MARIANI

BRESMES – MARGANI

IV: GHERSINI

VAR: BANTI

AVAR: DEL GIOVANE

SAMPDORIA – INTER h. 15.00

VALERI

PASSERI – VIVENZI

IV: MASSA

VAR: CHIFFI

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – GENOA h. 15.00

FABBRI

MASTRODONATO – ROBILOTTA

IV: GIUA

VAR: NASCA

AVAR: MELI

TORINO – H. VERONA h. 15.00

DI BELLO

TEGONI – TARDINO

IV: PASQUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: FIORITO