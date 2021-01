C’è Sacchi per Sampdoria-Udinese

UDINE – Sabato sera l’Udinese sarà impegnata nell’anticipo di Marassi contro la Sampdoria. Un match non facile per entrambe le formazioni, visto che nell’ultimo turno sia i bianconeri che i blu cerchiati hanno riportato una sconfitta. Luca Gotti per il partita contro la squadra di Claudio Ranieri potrebbe ritrovare e riabbracciare Gerard Deulofeu (lo spagnolo partirebbe dalla panchina) ma non potrà contare su Pussetto e Forestieri. L’AIA, Associazione Italiana Arbitri, con un comunicato sul proprio sito internet, aia-figc.it, ha reso noto le designazioni arbitrali. Per il match del Luigi Ferraris ci sarà Juan Luca Sacchi di Treia (MC). Il fischietto sarà coadiuvato da Tegoni e Vono. Il quarto uomo invece è Gariglio. Alla VAR Valeri e all’AVAR Del Giovane.

SAMPDORIA – UDINESE Sabato 16/01 h. 20.45

SACCHI

TEGONI – VONO

IV: GARIGLIO

VAR: VALERI

AVAR: DEL GIOVANE

La 18esima giornata inizierà domani con il derby capitolino tra Lazio e Roma, affidato al Sig.re Orsato. L’altro big match della giornata è sicuramente di domenica sera tra Inter e Juventus. Per il match di San Siro l’AIA ha designato Doveri.

ATALANTA – GENOA h. 18.00

MARINELLI

RANGHETTI – SECHI

IV: SERRA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PRETI

BOLOGNA – H. VERONA Sabato 16/01 h. 15.00

MARIANI

MARGANI – MIELE

IV: PICCININI

VAR: GUIDA

AVAR: DI VUOLO

CAGLIARI – MILAN Lunedì 18/01 h. 20.45

ABISSO

LIBERTI – TOLFO

IV: PASQUA

VAR: MASSA

AVAR: LO CICERO

CROTONE – BENEVENTO h. 15.00

SOZZA

BRESMES – ROBILOTTA

IV: DIONISI

VAR: NASCA

AVAR: DE MEO

INTER – JUVENTUS h. 20.45

DOVERI

CARBONE – PERETTI

IV: MARESCA

VAR: CALVARESE

AVAR: ALASSIO

LAZIO – ROMA Venerdì 15/01 h. 20.45

ORSATO

MELI – MONDIN

IV: IRRATI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VALERIANI

NAPOLI – FIORENTINA h. 12.30

CHIFFI

PASSERI – PAGANESSI

IV: MANGANIELLO

VAR: DI BELLO

AVAR: CECCONI

SAMPDORIA – UDINESE Sabato 16/01 h. 20.45

SACCHI

TEGONI – VONO

IV: GARIGLIO

VAR: VALERI

AVAR: DEL GIOVANE

SASSUOLO – PARMA h. 15.00

PEZZUTO

ROCCA – TARDINO

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: GALETTO

TORINO – SPEZIA Sabato 16/01 h. 18.00

FABBRI

GIALLATINI – DI IORIO

IV: GHERSINI

VAR: BANTI

AVAR: BINDONI