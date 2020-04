Cellino: “Gravina? Vada meno in Tv e controlli i conti delle società”

Il presidente del Brescia Massimo Cellino, continua la sua battaglia contro la ripresa del campionato di calcio. Dopo aver attaccato il presidente della Lazio Claudio Lotito, il presidente dei lombardi ne ha anche per il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Queste le parole di Cellino a Il Giornale: “Ribadisco che se si riprenderà a giocare io non schiererò la squadra. Il presidente della Figc vada meno in tv e controlli meglio i conti delle società. E venga a fare un giro a Brescia, poi parliamo di tutto. Io non voglio vantaggi e non ho paura di retrocedere perché non fallisco e perché la serie A ce la riprenderemo. Le posizioni prudenti di Fifa e Coni sul fatto di tornare a giocare dicono che il mio punto di vista è quello corretto“.