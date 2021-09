Mercato Fiorentina – La cessione del talento, studiata per farlo crescere

Ieri si è conclusa la sessione estiva di mercato , sono arrivati puntuali tutti gli aggiornamenti dallo Sheraton Hotel di Milano, la casa del calciomercato, almeno per questa stagione. Diverse le ufficialità e anche i colpi dell'ultimo secondo, non sono mancati anche le sorprese , proprio a pochi istanti dalla fine.

La Fiorentina ha cercato in tutti i modi di regalare al mister un'ultima occasione di mercato, solo che il colpo non è andato a segno e di conseguenza, nell'ultimo giorno di mercato ci si è dovuti accontentare di trattative da secondo posto. Questo non vuol dire che le operazioni non siano ugualmente interessanti.