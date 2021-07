Calciomercato Fiorentina – Circola una voce folle: ecco cosa sappiamo

La Fiorentina continua nel duro lavoro di consegnare la rosa definitiva per la prossima stagione a VincenzoItaliano. Ma la società viola deve far fronte anche ai possibiliaddii che potrebbero verificarsi da qui fino al termine di agosto. Dopo il saluto doloroso con una bandiera come Antognoni, la società sta cercando di definire anche le trattative più spinose. I viola infatti vogliono capire su chi far affidamento per il nuovo campionato. Pradè non vuole arrivare a muso duro con quei calciatori che hanno manifestato la volontà di cambiare aria. La società li accontenterà (senza svalutarli), non vuole correre di trattenere degli scontenti. Nelle ultime ore ci sono novità su un giocatore: ecco chi <<<