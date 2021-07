Fiorentina – Ci siamo: colpo in arrivo (?) Ecco il piano B di Pradè

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso deve fare i conti con le cessioni prima di poter prendere nuovamente mano al portafoglio. I nomi in bilico sono sempre gli stessi e non staremo qui ad annoiarvi con le solite frasi scontate e banali. Resta comunque il fatto che qualcosa si sta muovendo. Si ha l'impressione che da un momento all'altro, anche nel corso di questa settimana, possa sbloccarsi il mercato in uscita e di conseguenza quello in entrata della Viola.Basta chiacchiere. Passiamo ai fatti <<<