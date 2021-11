Calciomercato Cagliari – Colpo in attacco? Macché! Nuovo incubo in arrivo

Le chiacchiere stanno a zero. Sono i fatti quelli che contano e la situazione è sotto gli occhi di tutti. Così non va. Bisogna invertire la rotta. Mazzarri ci sta lavorando. La prossima partita è di fondamentale importanza. Il Sassuolo arriva da una brutta sconfitta contro l'Udinese.

Adesso spetterà a Mazzarri l'arduo compito di trasferire la giusta grinta e motivazione ai suoi ragazzi. Questo è il momento di invertire il trend. Il tempo è l'unica cosa che non manca al Cagliari. La sosta, forse, è arrivata al momento giusto. Ma non fermiamoci all'apparenza. Tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro. Ed è qui che entra in gioco il calciomercato.