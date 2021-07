Calciomercato Fiorentina – Commisso sogna il Papu. Tentar non nuoce…

Il Papu Gomez ha stregato tutta Italia con le sue giocate fenomenali. L'ex atalantino si è autoproclamato campione d'America grazie alla sua Argentina. Adesso è pronto a tornare ad allenarsi con il suo Siviglia dopo le meritate vacanze. In Italia però si sente la sua mancanza e Rocco Commisso potrebbe provare una "follia".

Difficilmente il Papu accetterà l'offerta di qualche squadra italiana. Il suo rapporto con Gasperini è deteriorato ma quello con i suoi vecchi tifosi no. Però, pecunia non olet e nulla è impossibile. Resta comunque il fatto che il Papu ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 10 milioni di euro, forse adesso anche un pò di più. Ha 33 anni ma ha ancora la voglia di scendere in campo di un 19enne. Insomma, staremo a vedere se il presidente Commisso deciderà o quantomeno proverà a togliersi questo "sfizio". Nel frattempo sarebbero entrati nell'orbita della Viola anche altri due profili.