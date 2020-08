CONI, Malagò: “Ci sono temi sbagliati e ingiusti da rivedere”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò ha parlato delle riforme dello sport italiano. Queste le sue parole: “E’ da anni che parlo di riforma dello Sport. Il Governo ci aveva dato dei tempi, poi non rispettati. Si era detto ad agosto, ma ancora nulla. Inizio a spazientirmi e pensare che davvero non si voglia crescere. La situazione non è più sostenibile. Ci sono tanti temi sbagliati e ingiusti da rivedere. Chiamerò stasera stesso il premier Conte, siamo al quanto arrabbiati” .