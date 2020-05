CONI, Malagò: “Riprendere le competizioni prima dobbiamo riprendere le attività”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò ha parlato della ripresa delle attività sportive e delle competizioni. Queste le sue parole all’evento Bologna Fc Webinar: “Sono dieci settimane che lavoriamo pancia a terra su questo. Il Governo ci ha chiesto di preparare un documento che ormai è la bibbia per la ripresa: sono 404 pagine in cui ci sono relazioni chieste a tutte le federazioni di indicare le proprie specificità. Ci sono anche indicazioni dal Politecnico di Torino per i divisori, i materiali, gli ambienti più un report con la federazione dei medici sportivi. Oggi ci sono tutti i presupposti per la ripresa delle attività che è diversa dalla ripresa delle competizioni, ma per la seconda è necessaria la prima”.