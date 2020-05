CONI, Malagò: “Serve comunque un’alternativa alla ripresa della Serie A”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò ha parlato del piano per la ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Sono il primo a fare il tifo perché il calcio riprenda. Ma dopo pochi giorni alla parola calcio si è sostituita la parola Serie A. Dilettanti e Lega Pro, hanno capito abbastanza presto che con certe dinamiche di protocollo non erano in condizioni di riprendere. La Serie B ha votato da poco per ricominciare. Da mesi insisto: puntiamo a ripartire, ma non essendo possibile fare previsioni di lunga scadenza, viste tutte le variabili esistenti, deve esistere anche un piano B. Non averlo è un errore”.