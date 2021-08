Fiorentina – Vlahovic: ”Contento di essere rimasto. Spero…”

Dusan Vlahovic è stato uno dei protagonisti dell'ultimo campionato di Serie A. I suoi gol hanno tracinato la Fiorentina . In totale, ha segnato 21 gol in trentasette presenze.

Non a caso è stato convocato dalla Serbia per le gare valide per le qualificazioni al Mondiale 2022. I ragazzi di Stojkovic affronteranno Bulgaria e Lussemburgo, oltre al Qatar in amichevole.