La finale della Coppa Italia 2021 cambierà sede rispetto ai precedenti 14 anni. Lo Stadio Olimpico di Roma infatti negli ultimi anni è stato sempre teatro dell’ultimo atto della coppa nazionale. Per via dello svolgimento degli europei nel 2021, con la partita dell’11 giugno tra Italia-Turchia allo Stadio Olimpico, la finale di Coppa Italia sarà disputata allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano.