Coppa Italia, c’è l’ok del governo per giocare il 12 e il 13 giugno

Ieri sera è arrivato l’ok da parte del governo per anticipare le semifinali di Coppa Italia. Infatti secondo l’ultimo Dpcm vigeva il divieto di manifestazioni ed eventi sportivi fino al 14 giugno. Per agevolare la ripresa del calcio italiano e per predisporre le squadre impegnate al tour de force in campionato, il governo ha dato l’ok all’anticipo. Il calcio italiano infatti dopo tre mesi di stop riprenderà proprio dalla coppa nazionale con le semifinali. Juventus-Milan dunque sarà programmata per venerdì 12 giugno, mentre Napoli-Inter si disputerà il giorno successivo, sabato 13 giugno. Il giorno 17 andrà in scena la finale allo stadio Olimpico di Roma.