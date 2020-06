Coppa Italia, ecco gli arbitri delle semifinali

Il calcio italiano ripartirà con le Semifinali di Coppa Italia. Venerdì 12 giugno scenderanno in campo per dare il via alla ripresa Juventus e Milan alle ore 21. Mentre sabato 13 giugno sarà la volta di Napoli e Inter. Queste le designazioni arbitrali per le gare di Semifinale:

Juventus-Milan Venerdì 12 giugno ore 21

Arbitro: ORSATO

Assistenti: MONDIN – GALETTO

IV: MASSA

VAR: AURELIANO

AVAR: VIVENZI

Napoli–Inter Sabato 13 giugno ore 21

Arbitro: ROCCHI

Assistenti: DEL GIOVANE – CECCONI

IV: MARIANI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI