Corini saluta Brescia malinconicamente : “avrei voluto combattere con voi”

“Mi sarebbe piaciuto continuare a combattere al vostro fianco, ma non e’ stato possibile”. Inizia cosi’ il messaggio che ormai l’ex tecnico del Brescia, Eugenio Corini, ha appeso nello spogliatoio per salutare i suoi ragazzi. Il presidente Cellino ha deciso di esonerarlo dopo la sconfitta di Bologna e di chiamare al suo posto Diego Lopez. Questa mattina l’ex regista, che era stato richiamato dopo il primo esonero e le tre partite con Fabio Grosso in panchina, ha raggiunto il centro sportivo per svuotare il suo armadietto, ma non ha trovato i calciatori e ha quindi deciso di salutarli con una dedica scritta su un foglio. “Grazie per tutto quello che mi avete dato (tantissimo), avrete per sempre un posto speciale nel mio cuore. Un grande in bocca al lupo! Vi abbraccio forte”, ha concluso Corini nel messaggio la cui foto e’ stata pubblicata sul sito di Sky Sport.