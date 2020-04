Coronavirus, 17 medici delle 20 di Serie A scrivono alla FIGC

Il protocollo di sicurezza presentato dalla FIGC per la ripresa del campionato di Serie A, sta alimentando diversi dubbi. Ora la palla passa al governo che stabilirà se la data del 4 maggio per la ripresa degli allenamenti e successivamente delle gare, ma soprattutto all’approvazione del protocollo presentato dalla federazione. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, sono infatti ben 17 i medici delle squadre si Serie A che hanno espresso dei dubbi su alcuni punti del protocollo per la ripartenza presentato dalla FIGC. Poca chiarezza secondo i medici su alcuni punti di un protocollo che molto probabilmente sarà rivisto. Le squadre che si sono astenute non esprimendo perplessità sono state: Juventus, Lazio e Genoa.