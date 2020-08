Kevin Bonifazi ha annunciato su Instagram la sua positività al Covid-19. “Volevo comunicare a tutte le persone viste nell’ultimo periodo che, dopo avere fatto i vari controlli, sono risultato positivo al Covid-19 – le parole del 24enne difensore della Spal, in prestito dal Torino – Quindi chi deve si faccia controllare per la sicurezza sua e di chi ha vicino!”. Il giocatore ha trascorso un periodo di vacanze in Sardegna, a Porto Cervo.