Coronavirus, Rezza: “Da romanista manderei tutto a monte. Per ora il parere è negativo”

Il professor Giovanni Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità, ieri durante il consueto bollettino relativo ai dati del Coronavirus, ha risposto ad una domanda sulla ripresa del campionato italiano. Queste le sue parole:”Da romanista manderei tutto a monte (ride ndr). Il Comitato Tecnico Scientifico non si è ancora espresso, è una decisione che poi spettera’ alla politica. Ma parliamo di uno sport di contatto dove c’è un rischio di trasmissione. Ho sentito anche di controlli quotidiani per i giocatori, ma mi sembra molto tirata come ipotesi“.