Coronavirus, tutti i giocatori trovati positivi in Serie A

UDINE – Attualmente sono ben trenta i calciatori trovati positivi al coronavirus. Tra le squadre maggiormente colpite risultato il Genoa, con diciassette tesserati indisponibili, e l’Internazionale, che invece ne ha sei. L’ultimo, in ordine temporale, è stato Ashley Young. La notizia dell’esterno inglese è arrivata poche ore fa. Il protocollo del massimo campionato italiano prevedere che se una squadra ha un numero minimo di calciatori per disputare la gara, dovrà farlo. Ogni club ha però anche a disposizione un solo rinvio, e poiché il Genoa ne ha già usufruito, domenica prossimo contro l’Hellas Verona scenderà in campo con la Primavera. A confermare tale possibilità è stato lo stesso DS rossoblu, Daniele Faggiano. Ecco di seguito la lista completa dei calciatori che finora sono stati trovati contagiato dal coronavirus:

Marco Carnesecchi (Atalanta)

Valon Behrami (Genoa)

Davide Biraschi (Genoa)

Petar Brlek (Genoa)

Francesco Cassata (Genoa)

Domenico Criscito (Genoa)

Mattia Destro (Genoa)

Lukas Lerager (Genoa)

Darian Males (Genoa)

Federico Marchetti (Genoa)

Filippo Melegoni (Genoa)

Luca Pellegrini (Genoa)

Mattia Perin (Genoa)

Marko Pjaca (Genoa)

Ivan Radovanovic (Genoa)

Lasse Schöne (Genoa)

Miha Zajc (Genoa)

Davide Zappacosta (Genoa)

Alessandro Bastoni (Inter)

Milan Skriniar (Inter)

Radja Nainggolan (Inter)

Roberto Gagliardini (Inter)

Ionut Radu (Inter)

Ashley Young (Inter)

Leo Duarte (Milan)

Matteo Gabbia (Milan)

Eljif Elmas (Napoli)

Piotr Zielinski (Napoli)

Antonin Barak (Verona)

Koray Günter (Verona)