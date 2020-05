Corriere dello Sport: “Serie A, il giorno decisivo per la ripartenza”

I segnali positivi relativi alla curva discendente dei contagi da COVID-19, porta a pensare ad un allentamento delle misure restrittive. La Serie A dunque spera, per la ripresa degli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio. Il Cts si riunirà oggi per dare il via libera. Il ritorno agli allenamenti di squadra in forma collettiva dovrà essere estremamente prudente. A tal proposito, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, verranno avviati test molecolari per l’intero gruppo squadra, e da quel giorno scatterà il ritiro super blindato all’interno del centro sportivo. Infatti i calciatori non avranno più contatti con l’esterno. Un caso di nuova positività metterebbe a rischio il campionato con un nuovo e questa volta definitivo stop. Nei prossimi giorni verrà analizzato il dato relativo al virus per cercare di progettare la ripartenza del campionato, cercando di ipotizzare date certe, per ora le idee sarebbero due: 13-14 giugno oppure 20-21 dello stesso mese.