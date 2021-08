Fiorentina – Corriere dello Sport tuona: ”C’è l’accordo”

Tra cinque giorni inizierà il campionato della Fiorentina. I ragazzi di Italiano saranno impegnati contro la Roma di Mourinho all'Olimpico. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20:45. Tuttavia, in questi giorni i tifosi viola hanno ben altre preoccupazioni. I loro pensieri sono rivolti a Dusan Vlahovic. Il serbo è ancora il principale indiziato per una cessione ed ogni momento può essere quello decisivo per l'addio. A far tremare i supporters toscani ci ha pensato il Corriere dello Sport: ''L'Atletico Madrid ha offerto 70 milioni di euro''. La palla adesso passa a Commisso <<<