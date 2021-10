Fiorentina – Duncan: ”Perdere così fa male. Ecco cosa ci manca”

Ieri, al Franchi, i viola hanno giocato contro il Napoli. La Fiorentina ha disputato una buona partita, ma non è riuscita ad evitare la sconfitta. I viola erano partiti alla grande con il gol di Martinez Quarta, ma le reti di Lozano e Rrahmani hanno ribaltato il match.

Come successo contro i nerazzurri ed i giallorossi, c'è molto rammarico per non aver ottenuto nemmeno un punto. Dopo la sosta, i ragazzi di Italiano affronteranno fuori casa il Venezia.