COVID-19, Sampdoria dopo Gabbiadini altri 4 giocatori positivi: Colley, Ekdal, La Gumina,Thorsby e il medico Baldari

Continua a spargere contagi il nuovo virus piombato sull’Italia e nel resto del mondo, il Coronavirus o COVID-19. Il mondo del calcio italiano con Daniele Rugani della Juventus ha visto il primo contagio, seguito dall’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini. Calciatori e intere squadre in isolamento, comprese le avversarie dell’ultimo turno. E’ di poche ore fa la notizia del dilagare del contagio in casa Sampdoria, infatti dopo Gabbiadini i contagiati sarebbero aumentati. Oltre all’italiano ex napoli infatti sarebbero risultati positivi al virus anche: Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari. Ecco il comunicato della Sampdoria sul suo sito ufficiale:

“L’U.C. Sampdoria comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-Covid-19 di Manolo Gabbiadini, in presenza di lievi sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari. Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova.

L’U.C. Sampdoria ribadisce di aver immediatamente applicato tutte le procedure previste dalla normativa: tutte le sedi del club sono chiuse, la squadra, i dirigenti e i dipendenti potenzialmente coinvolti sono in auto-isolamento domiciliare volontario. Si conferma che tutte le attività sportive sono sospese e che vengono svolte, da remoto, quelle essenziali organizzative del club.

Il presidente Massimo Ferrero, i dirigenti, Claudio Ranieri e la squadra invitano tutti a rispettare, con rigore e fermezza, le disposizioni ministeriali e regionali per affrontare insieme, con coraggio e spirito di sacrificio collettivo, questo periodo. Andrà tutto bene. Uniti ce la faremo. Restate a casa. Forza Samp!”