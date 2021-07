Calciomercato Fiorentina – Da Kouamé a Simy: il piano di Commisso

Alla Fiorentina serve un altro centravanti. La Viola ha bisogna di un vice Vlahovic. L'attaccante serbo è fuori discussione. Lui è il titolare ma Vincenzo Italiano ha bisogno almeno di un'altra punta. Christian Kouamé è tornato all'ovile. Dopo la parantesi al Genoa, il centravanti è tornato a Firenze non appena scaduto il prestito. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il neo allenatore della Fiorentina non avrebbe intenzione di puntare su di lui. Dal canto suo, l'ivoriano vorrebbe giocare. Desidera una maglia da titolare e all'Udinese potrebbe trovarla. Negli ultimi giorni il nome di Kouamé è stato pesantemente accostato all'Udinese soprattutto dopo che in casa friulana è sfumato il colpo Maxi Romero. Il valore di mercato della punta è di circa 8 milioni. La famiglia Pozzo ci starebbe pensando sul serio. Con la cessione di Kouamé alla Fiorentina entrerebbero i soldi necessari per tentare l'affondo su Simy. Ecco i dettagli.