De Siervo: “L’obbiettivo è individuare l’azienda che completerà i tamponi a livello nazionale”

La questione dei tamponi ha scosso la Serie A. Oggi è andata in scena l’assemblea di Lega nella quale si è discusso di molti argomenti caldi nel mondo del calcio italiano. L’Ad della Serie A, Luigi De Siervo ha parlato al termine dell’assemblea. Queste le sue parole: “Oggi non ne abbiamo parlato ma la federazione dei medici sportivi ha completato questa mattina la prima versione del protocollo che ci consentirà di individuare l’azienda che completerà i tamponi a livello nazionale, un passo molto importante per rendere il sistema di controllo della Serie A sempre più rigoroso. Il capitolato è complesso e articolato e ci riserviamo di dare i dettagli nelle prossime ore. Lavoriamo da questa mattina con uno strumento validato dalla federazione dei medici sportivi”.