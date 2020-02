Di Biagio: “Negli ultimi mesi sono stato cercato da diverse squadre”

Il nuovo tecnico della Spal, Luigi Di Biagio, in conferenza stampa ha rivelato di esser stato cercato da diversi club negli ultimi mesi. Tra questi probabilmente ci dev’essere stata anche l’Udinese. Queste le sue parole in merito: “Negli ultimi due mesi ho avuto la fortuna di essere cercato da diverse squadre. Questa è stata un’opportunità che è arrivata in maniera veloce. Si tratta di una bella sfida, complicata e stimolante. Non mi mette paura, non ho timore, basta davvero poco a entrare nella testa dei ragazzi e a fargli cambiare atteggiamento. Non ho avuto nessun tipo di dubbio, conosco la società, le strutture, l’ambiente, lo stadio e i giocatori e ciò mi ha portato a dire subito sì”.